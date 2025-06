Le formule dei superstiziosi nei cruciverba: la soluzione è Scongiuri

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le formule dei superstiziosi' è 'Scongiuri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCONGIURI

Approfondisci la parola di 9 lettere Scongiuri: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scongiuri? Scongiuri è un termine dialettale che indica i gesti o le pratiche superstiziose usate per scacciare la malasorte o il malocchio. Questi rituali, spesso tramandati di generazione in generazione, sono segni di credenze popolari legate alla speranza di protezione e fortuna. Comprendere le superstizioni come queste ci permette di scoprire le tradizioni più radicate nelle culture locali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Formule contro la iettaturaSi fanno contro il malocchioFormule da superstiziosiUn numero da superstiziosiLa scienza tutta formule

La definizione "Le formule dei superstiziosi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

O Otranto

N Napoli

G Genova

I Imola

U Udine

R Roma

I Imola

