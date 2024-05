Preservano dalla iella

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Per amuleto si intende un qualunque oggetto utilizzato per superstizione, credendolo un "difensore" da mali o pericoli o per propiziarsi la fortuna.

amuleti m pl

plurale di amuleto

Sillabazione

a | mu | lè | ti

Etimologia / Derivazione