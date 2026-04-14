Arrivato all aeroporto

Home / Soluzioni Cruciverba / Arrivato all aeroporto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Arrivato all aeroporto' è 'Atterrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTERRATO

Perché la soluzione è Atterrato? Quando si giunge in un aeroporto dopo un volo, si utilizza il termine che descrive questa fase del viaggio. La parola che viene impiegata indica il momento in cui l'aereo ha toccato terra, segnando la fine del viaggio aereo. Questa espressione si riferisce alla fase in cui l'aereo si posa sulla pista di atterraggio, rendendo possibile il proseguimento delle formalità di sbarco. La terminologia specifica è fondamentale per comunicare chiaramente il momento in cui si conclude un tragitto aereo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Arrivato all aeroporto". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Arrivato all aeroporto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Atterrato

Questa pagina è dedicata alla definizione "Arrivato all aeroporto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Arrivato all aeroporto" conferma che la soluzione 'Atterrato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Atterrato

A Ancona T Torino T Torino E Empoli R Roma R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Arrivato all aeroporto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Atterrato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L aereo che ha finito il suo viaggioÈ lunga quella dell aeroportoI militi all aeroportoLa località della Lombardia di un noto aeroportoUn aeroporto di RomaLo sportello d informazioni in un aeroporto