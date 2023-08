L aereo che ha finito il suo viaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aereo che ha finito il suo viaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATTERRATO

Significato/Curiosita : L aereo che ha finito il suo viaggio

Causati dal viaggio aereo, soprattutto in soggetti con particolari patologie pregresse. il traffico aereo provoca notevole rumore, che disturba il sonno, influisce... 2021. zaki venne arrestato dalle autorità egiziane subito dopo essere atterrato all'aeroporto del cairo. poiché zaki era studente all'università di bologna... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L aereo che ha finito il suo viaggio : aereo; finito; viaggio; Un aereo privato; aereo da trasporto; Si accosta all aereo atterrato; Un viaggio in aereo ; L aereo la percorre al decollo e all arrivo; Chi ne è titolare viene definito magnifico; Così è stato definito l incontro di calcio Italia Germania del 1970; Ha finito di scrivere la tesi universitaria; Game = gioco finito ; Così è definito un alternarsi di buone e cattive notizie; Un viaggio organizzato; Un viaggio in aereo; La prima parte del viaggio ; viaggio in aereo; Si studia prima di iniziare un viaggio ;

