La Soluzione ♚ Piccolissima macchia La definizione e la soluzione di 5 lettere: Piccolissima macchia. PECCA Sostantivo Significato e Curiosità su: Seydou Paul Sarr (2002) è un attore senegalese. pecca f sing (pl.: pecche) (gergale) grave colpa plateale o comunque poi evidente, in genere voluta spudoratamente la sua pecca è la brama di sopraffazione (per estensione) vizio lieve oppure golosità, passione, piccola abitudine di cui non si può fare a meno sorridendo disse all'amica: "Il babà è un po' la mia pecca " (raro) ciò in cui non si dispone delle necessarie capacità oppure in cui risaltano lievi mancanze a scuola storia era la mia pecca Voce verbale pecca terza persona singolare dell'indicativo presente di peccare seconda persona singolare dell'imperativo di peccare Sillabazione pec | ca Etimologia / Derivazione vedi peccare Sinonimi (sostantivo) difetto, imperfezione, vizio, magagna, neo, tara (terza persona singolare dell'indicativo presente di peccare) commette peccati, si macchia di una colpa, disubbidisce, trasgredisce, viola (terza persona singolare dell'indicativo presente di peccare) ( per estensione ) sbaglia, commette errori, erra (terza persona singolare dell'indicativo presente di peccare: di lavoro, discorso) ha dei difetti Contrari qualità, valore, merito, virtù, pregio (terza persona singolare dell'indicativo presente di peccare) ubbidisce, si pente, si confessa, espia

PECCA

