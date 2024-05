indica mancanza

Congiunzione

Curiosità su: Senza è un racconto di Samuel Beckett scritto in francese (Sans) e pubblicato nel 1969 dalle Éditions de Minuit di Parigi in Têtes-mortes. In inglese, tradotto dall'autore stesso con il titolo Lessness, è uscito presso Calder di Londra nel 1970. La traduzione in italiano, di Renato Oliva, è apparsa insieme a Lo spopolatore per la prima volta nella collana Einaudi Letteratura della casa editrice di Torino nel 1972. Il testo è ispirato in parte dalla musica sperimentale di John Cage degli anni 1960 ed è stato considerato, seppure in prosa, al confine con la poesia. Le parole sembrano ruotare in ordine compositivo matematico. Emil Cioran racconta un suo ricordo di Beckett, quando, ammirato per la composta asciuttezza del titolo inglese Lessness lo salutò dicendogli che avrebbe cercato tutta la notte un corrispondente neologismo francese. Non ci riuscì, tuttavia il giorno dopo entrambi si dissero che una derivazione dal latino "sine" poteva essere appropriata e chiamarono il racconto Sinéité, anche se era già pubblicato con il titolo di Sans.

senza

tuttavia non parli senza riflettere

Preposizione

senza

privo di qualcosa o qualcuno sono senza soldi

Sillabazione

sèn | za

Pronuncia

IPA: /'sn.tsa/

Etimologia / Derivazione

dal latino absentia cioè "in assenza, in mancanza di"

Sinonimi

privo di, sfornito di, privato di, sprovvisto di

con l’esclusione di, escludendo, in assenza di, in mancanza di, mancante di, spoglio di, a parte

Contrari

con, fornito (di), provvisto incluso, incluso, compreso

Parole derivate

senzacasa, non senza, senza dubbio, senz'altro, senza indugio, senza sosta, senza che, senzatetto, senzalavoro

