Un tipo di vendita per corrispondenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di vendita per corrispondenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MAILING

Significato/Curiosita : Un tipo di vendita per corrispondenza

La vendita per corrispondenza o vendita a distanza è una tipologia di vendita in cui la transazione (l'ordine e il pagamento) avviene a distanza, senza... Disambiguazione – se stai cercando la mailing list di wikipedia, vedi aiuto:mailing list it.wiki. la mailing list, in italiano lista di distribuzione o... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Un tipo di vendita per corrispondenza : tipo; vendita; corrispondenza; Un tipo di aratro che effettua più solchi nel terreno; Un tipo di pizza; tipo di pena che si paga in contanti; Un tipo di finestra; tipo di organismo studiato dal batteriologo; Introito della vendita ; Professioniste nella vendita di crocus; Rivendita di tessuti; Una vendita a prezzo ascendente; Acquisizione di ricchezza dovuta a una vendita ; corrispondenza tra le parti d una composizione; Recapitano la corrispondenza ; Un distributore di corrispondenza ; Dividere la corrispondenza ; Il servizio postale che permette di ricevere la corrispondenza ad un nuovo indirizzo;

Cerca altre Definizioni