POSTA

Curiosità e Significato di Posta

Vuoi sapere di più su Posta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Posta.

Perché la soluzione è Posta? Posta indica un messaggio o un pacchetto che si invia e riceve, ma anche un luogo dedicato a questa attività, come una casella postale. È il modo in cui comunichiamo e condividiamo pensieri o oggetti con altri, spesso attraverso il servizio postale. La parola racchiude l’idea di connessione e scambio tra persone, rendendo possibile il dialogo a distanza.

Come si scrive la soluzione Posta

La definizione "Ciascuna delle 14 stazioni della Via Crucis" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

