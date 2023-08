Caratterizzava Dina Galli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizzava Dina Galli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MAGREZZA

Significato/Curiosita : Caratterizzava dina galli

Caratteristica fisica umana può essere presa di mira: l'adiposità o la magrezza, la statura, la presenza, l'assenza o la cura della peluria corporea, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Caratterizzava Dina Galli : caratterizzava; dina; galli; caratterizzava i frati; caratterizzava le sirene; Rigonfiamento che caratterizzava un tipo di peste; Grandezza straordina ria; Ordina menti strutture; Nativi di Medina ; Una delle quattro virtù cardina li; Abitudina rio che segue sempre la stessa routine; Cerignola : Foggiano = galli poli : x; Fatte crescere come galli ne pecore mucche; galli naceo domestico importato dai conquistadores; Un tipo di galli na; galli naceo dalle uova macchiettate;

Cerca altre Definizioni