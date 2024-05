Significato della soluzione per: Caratterizza chi non sa leggere

In senso più lato, l'analfabetismo indica anche l'ignoranza di argomenti considerati di fondamentale importanza, come per esempio l'analfabetismo informatico o politico. Secondo la programmazione di molti sistemi scolastici, leggere, scrivere e far di conto sono le abilità da acquisire nel primo anno della scuola elementare. L'analfabetismo è l'incapacità di leggere e scrivere, dovuta per lo più a una mancata istruzione o a una pratica insufficiente.

Italiano: Sostantivo: analfabetismo ( approfondimento) m inv . (pedagogia)(scuola) incapacità di alcune persone di leggere, scrivere e far di conto. Sillabazione: a | nal | fa | be | tì | smo. Pronuncia: Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Etimologia / Derivazione: derivato di analfabeta . Contrari: alfabetismo. Parole derivate: semianalfabetismo.