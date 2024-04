La Soluzione ♚ Il dio Wotan La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il dio Wotan. ODINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Il dio wotan: Della credenza della caccia selvaggia affonda nella mitologia nordica: il dio wotan (cioè odino), psicopompo, nelle notti del sacro periodo (cioè quello... Odino (in norreno Óðinn, in proto-germanico: *Wodanaz) è la divinità principale, personificazione del sacro o "totalmente altro", a un tempo il principio dell'universo e la sua modalità di attuazione, della religione e della mitologia germanica e norrena. Le fonti principali che permettono di delineare la figura di Odino e i miti relativi provengono principalmente dai miti scandinavi, compilati in lingua norrena (l'antenato delle lingue ... Altre Definizioni con odino; wotan; Il piccolo mobile vicino al letto; Il Giove delle Valchirie; Il mobile con sopra la sveglia; I sudditi di Wotan;

La risposta a Il dio Wotan

ODINO

