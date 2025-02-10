Rivolgere il pensiero a Dio

Paola Cammarota | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rivolgere il pensiero a Dio' è 'Pregare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREGARE

Come completare la definizione

  • Definizione: Rivolgere il pensiero a Dio
  • Risposta: PREGARE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: P______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E

Perché la soluzione è Pregare? Pregare è un gesto che implica rivolgere il pensiero a Dio, manifestando fede e fiducia. Attraverso questa pratica, si esprime una richiesta di ascolto e di vicinanza spirituale, cercando conforto e guida nelle difficoltà quotidiane. La comunicazione con il divino si realizza con parole, silenzio o gesti, e rappresenta un momento di introspezione e di connessione tra l'essere umano e il trascendente. Pregare diventa così un atto di devozione e di speranza.

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Rivolgere il pensiero a Dio - risposta corretta per cruciverba

In presenza della definizione "Rivolgere il pensiero a Dio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pregare'.

Schemi utili per Pregare

  • Schema parole: 7
  • La soluzione inizia con P
  • La soluzione finisce con E
  • Schema iniziale: P______
  • Schema finale: ___GARE

Le 7 lettere della soluzione Pregare

P Padova
R Roma
E Empoli
G Genova
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Pregare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Rivolgere il pensiero a Dio". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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