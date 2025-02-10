Rivolgere il pensiero a Dio
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rivolgere il pensiero a Dio' è 'Pregare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PREGARE
Come completare la definizione
- Definizione: Rivolgere il pensiero a Dio
- Risposta: PREGARE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Perché la soluzione è Pregare? Pregare è un gesto che implica rivolgere il pensiero a Dio, manifestando fede e fiducia. Attraverso questa pratica, si esprime una richiesta di ascolto e di vicinanza spirituale, cercando conforto e guida nelle difficoltà quotidiane. La comunicazione con il divino si realizza con parole, silenzio o gesti, e rappresenta un momento di introspezione e di connessione tra l'essere umano e il trascendente. Pregare diventa così un atto di devozione e di speranza.
Rivolgere il pensiero a Dio - risposta corretta per cruciverba
In presenza della definizione "Rivolgere il pensiero a Dio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pregare'.
Schemi utili per Pregare
- Schema parole: 7
- La soluzione inizia con P
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: P______
- Schema finale: ___GARE
Le 7 lettere della soluzione Pregare
La soluzione 'Pregare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Rivolgere il pensiero a Dio". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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Definizioni con la parola rivolgere: Rivolgere interrogativi a se stessi Rivolgere, inviare Rivolgere una domanda
Definizioni con la parola pensiero: Pensiero di Joubert Pensiero di Yuval Noah Harari Pensiero di E. Fromm
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