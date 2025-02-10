Rivolgere il pensiero a Dio

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rivolgere il pensiero a Dio' è 'Pregare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREGARE

Come completare la definizione Definizione: Rivolgere il pensiero a Dio

Rivolgere il pensiero a Dio Risposta: PREGARE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: P______

P______ Inizia con: P

P Finisce con: E

Perché la soluzione è Pregare? Pregare è un gesto che implica rivolgere il pensiero a Dio, manifestando fede e fiducia. Attraverso questa pratica, si esprime una richiesta di ascolto e di vicinanza spirituale, cercando conforto e guida nelle difficoltà quotidiane. La comunicazione con il divino si realizza con parole, silenzio o gesti, e rappresenta un momento di introspezione e di connessione tra l'essere umano e il trascendente. Pregare diventa così un atto di devozione e di speranza.

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Rivolgere il pensiero a Dio - risposta corretta per cruciverba

In presenza della definizione "Rivolgere il pensiero a Dio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pregare'.

Schemi utili per Pregare

Schema parole: 7

La soluzione inizia con P

La soluzione finisce con E

Schema iniziale: P______

Schema finale: ___GARE

Le 7 lettere della soluzione Pregare

P Padova R Roma E Empoli G Genova A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Pregare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Rivolgere il pensiero a Dio". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.