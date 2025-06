Governanti dispotici nei cruciverba: la soluzione è Tiranni

Home / Soluzioni Cruciverba / Governanti dispotici

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Governanti dispotici' è 'Tiranni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIRANNI

Curiosità e Significato di "Tiranni"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tiranni più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tiranni.

Perché la soluzione è Tiranni? I governanti dispotici sono leader che esercitano il potere in modo autoritario e oppressivo, senza rispettare i diritti delle persone. La loro gestione si basa sulla forza e sulla paura, spesso limitando le libertà civili. In breve, sono coloro che governano con il pugno di ferro, senza ascoltare le opinioni della popolazione. Una caratteristica tipica dei tiranni, simbolo di dittature e regimi oppressivi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Governanti come PisistratoGovernanti odiatiAtene ne ebbe trentaScienza da governantiLo sono maggiordomi governanti e tateSono dispotici e crudeli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tiranni

Se "Governanti dispotici" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

N Napoli

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G I E V L N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VANGELI" VANGELI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.