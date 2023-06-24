Lo sono i famosi Muppets

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono i famosi Muppets' è 'Pupazzi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUPAZZI

Perché la soluzione è Pupazzi? I personaggi noti come i Muppets sono rappresentati attraverso dei pupazzi che si muovono e parlano grazie a mani esperte. Questi pupazzi sono caratterizzati da un design distintivo e da personalità uniche, che li rendono immediatamente riconoscibili e amati dal pubblico di tutte le età. La loro voce, spesso interpretata da artisti professionisti, dà vita a dialoghi divertenti e coinvolgenti. La combinazione di pupazzi e di voci rende i Muppets un fenomeno culturale duraturo nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono i famosi Muppets". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lo sono i famosi Muppets nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pupazzi

Se la definizione "Lo sono i famosi Muppets" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono i famosi Muppets" conferma che la soluzione 'Pupazzi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pupazzi

P Padova U Udine P Padova A Ancona Z Zara Z Zara I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono i famosi Muppets" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pupazzi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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