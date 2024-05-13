Sono famosi quelli di Matera

SOLUZIONE: SASSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono famosi quelli di Matera" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono famosi quelli di Matera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sassi? A Matera, i sassi sono un elemento caratteristico e riconoscibile del paesaggio urbano. Questi materiali, utilizzati fin dall'antichità, formano le abitazioni e i quartieri storici della città, creando un suggestivo scenario di case scavate nella roccia. La loro presenza contribuisce a rendere Matera unica nel suo genere, attirando visitatori da tutto il mondo che desiderano ammirare questa testimonianza di antiche tecniche di costruzione. La loro importanza è così grande che rappresentano un simbolo della città.

La soluzione associata alla definizione "Sono famosi quelli di Matera" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono famosi quelli di Matera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sassi:

S Savona A Ancona S Savona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono famosi quelli di Matera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

