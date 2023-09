Fu re ai tempi di Pilato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu re ai tempi di Pilato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ERODE

Significato/Curiosità : Fu re ai tempi di Pilato

Durante il periodo in cui Pilato fu procuratore della Giudea (26-36 d.C.) e Erode il Grande e suo figlio Erode Antipa furono re della Giudea. Ponzio Pilato fu un procuratore romano che servì sotto l'imperatore Tiberio nella provincia romana della Giudea. È conosciuto principalmente per aver presieduto il processo e l'esecuzione di Gesù Cristo. Erode il Grande fu un re edificatore che governò la Giudea dal 37 al 4 a.C. Durante il suo regno, furono realizzati numerosi progetti di costruzione, inclusi il Secondo Tempio di Gerusalemme e la città di Cesarea Marittima. Erode Antipa, figlio di Erode il Grande, fu un tetrarca della Galilea e della Perea dal 4 a.C. al 39 d.C. È noto soprattutto per la sua connessione con il processo di Gesù Cristo, poiché Gesù fu presentato a lui durante il suo processo prima di essere restituito a Pilato.

