Gli abitanti di Addis Abeba

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gli abitanti di Addis Abeba' è 'Etiopi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETIOPI

Perché la soluzione è Etiopi? Gli ETIOPI sono gli abitanti di Addis Abeba, la capitale dell’Etiopia. Questa popolazione si distingue per la ricchezza culturale e storica, riflessa nelle tradizioni, nelle lingue e nelle usanze che caratterizzano la città. Gli ETIOPI contribuiscono alla vitalità sociale ed economica della capitale, mantenendo vivo un patrimonio antico che si evolve nel tempo. La loro presenza rappresenta il cuore pulsante di Addis Abeba, simbolo di identità e continuità nazionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli abitanti di Addis Abeba". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Gli abitanti di Addis Abeba nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Etiopi

Per risolvere la definizione "Gli abitanti di Addis Abeba", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli abitanti di Addis Abeba" conferma che la soluzione 'Etiopi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Etiopi

E Empoli T Torino I Imola O Otranto P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli abitanti di Addis Abeba" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Etiopi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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