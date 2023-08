Relativi alla nazione con capitale Addis Abeba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativi alla nazione con capitale Addis Abeba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ETIOPICI

Significato/Curiosita : Relativi alla nazione con capitale addis abeba

addis abeba (amarico: , addis abäba [ad'dis 'aßßa] ascolta[·info], con significato di "nuovo fiore"; oromo: finfinne, un onomatopea che indica... bordone e contrappunto). tradizionalmente le liriche dei compositori etiopici sono fortemente associate al patriottismo o all'orgoglio nazionale, al... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

