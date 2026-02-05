Abitano ad Addis Abeba

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Abitano ad Addis Abeba' è 'Etiopi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETIOPI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Abitano ad Addis Abeba" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abitano ad Addis Abeba". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Etiopi? Gli etiopi sono un popolo che risiede principalmente nella capitale Etiopia, una città ricca di storia e cultura. La loro vita quotidiana si svolge in un contesto caratterizzato da tradizioni antiche e un forte senso di identità nazionale. Sono noti per la loro ospitalità e l'importanza delle celebrazioni religiose. Vivere ad Addis Abeba significa far parte di una comunità che conserva un patrimonio unico e affascinante.

La soluzione associata alla definizione "Abitano ad Addis Abeba" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abitano ad Addis Abeba" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Etiopi:

E Empoli T Torino I Imola O Otranto P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abitano ad Addis Abeba" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

