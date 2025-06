Il Paese africano con capitale Addis Abeba nei cruciverba: la soluzione è Etiopia

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Paese africano con capitale Addis Abeba

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Paese africano con capitale Addis Abeba' è 'Etiopia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ETIOPIA

Curiosità e Significato di "Etiopia"

La soluzione Etiopia di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Etiopia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Etiopia? L'Etiopia è un affascinante paese situato nel Corno d'Africa, noto per la sua ricca storia e cultura millenaria. Addis Abeba, la sua capitale, è un importante centro politico ed economico, nonché sede di varie istituzioni internazionali. Celebre per i suoi paesaggi mozzafiato e la varietà di etnie, l'Etiopia rappresenta una terra di tradizioni vivaci e innovazioni moderne, rendendola una meta imperdibile per chi desidera esplorare l'Africa.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu una nostra coloniaRelativi alla nazione con capitale Addis AbebaAddis Abeba ne è la capitaleLo Stato con capitale Addis Abeba

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Etiopia

Se "Il Paese africano con capitale Addis Abeba" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

T Torino

I Imola

O Otranto

P Padova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O G T U A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GUANTO" GUANTO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.