Un periodico in edicola 24 volte all anno

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un periodico in edicola 24 volte all anno' è 'Quindicinale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUINDICINALE

Perché la soluzione è Quindicinale? Una quindicinale è una pubblicazione periodica distribuita in edicola con una frequenza di ventiquattro uscite all’anno, equivalenti a due per ogni mese. Questa rivista si caratterizza per il suo ritmo di pubblicazione regolare e costante, che permette ai lettori di ricevere aggiornamenti e notizie con una certa cadenza. La sua periodicità la distingue da altre pubblicazioni come il settimanale o il mensile, offrendo contenuti aggiornati e pertinenti. Si tratta di un formato molto diffuso nel panorama editoriale italiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un periodico in edicola 24 volte all anno". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un periodico in edicola 24 volte all anno nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Quindicinale

La soluzione associata alla definizione "Un periodico in edicola 24 volte all anno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un periodico in edicola 24 volte all anno" conferma che la soluzione 'Quindicinale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Quindicinale

Q Quarto U Udine I Imola N Napoli D Domodossola I Imola C Como I Imola N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un periodico in edicola 24 volte all anno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Quindicinale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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