QUINDICINALE

Curiosità e Significato di Quindicinale

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Quindicinale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Quindicinale? Quindicinale indica un giornale o una pubblicazione che viene distribuita due volte al mese, ovvero ogni quindici giorni. È un termine utile per descrivere riviste o bollettini con questa cadenza regolare, permettendo ai lettori di rimanere aggiornati senza aspettare troppo tempo tra un numero e l’altro. Una scelta perfetta per chi cerca notizie frequenti ma non quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Giornale che esce due volte al meseEsce circa quattro volte al meseLo è una rivista che esce circa quattro volte al meseEscono quattro o cinque volte al meseDue volte maggiori

Come si scrive la soluzione Quindicinale

La definizione "Un periodico che esce due volte al mese" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Q Quarto

U Udine

I Imola

N Napoli

D Domodossola

I Imola

C Como

I Imola

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

