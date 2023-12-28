Si pubblicano dodici volte all anno

Home / Soluzioni Cruciverba / Si pubblicano dodici volte all anno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si pubblicano dodici volte all anno' è 'Mensili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MENSILI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si pubblicano dodici volte all anno" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si pubblicano dodici volte all anno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Mensili? Una pubblicazione che avviene con una frequenza di dodici edizioni all’anno è considerata mensile. Questo tipo di pubblicazione, distribuita ogni mese, permette di offrire notizie, articoli o aggiornamenti in modo regolare e puntuale. La caratteristica principale delle pubblicazioni mensili è la continuità nel tempo, assicurando ai lettori un flusso costante di contenuti recenti. La periodicità mensile si adatta bene a riviste, bollettini o altri mezzi di informazione che desiderano mantenere un rapporto continuo con il pubblico.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si pubblicano dodici volte all anno nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mensili

Se la definizione "Si pubblicano dodici volte all anno" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si pubblicano dodici volte all anno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mensili:

M Milano E Empoli N Napoli S Savona I Imola L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si pubblicano dodici volte all anno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo sono alcuni periodiciLe rate che si pagano sei volte all annoLibri che si pubblicano ogni dodici mesiSi svolge due volte l anno ad ArezzoSi svolge due volte l anno in Piazza del CampoSi tiene ogni anno a Milano