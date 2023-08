Cade due volte all anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cade due volte all anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOLSTIZIO

Significato/Curiosità : Cade due volte all anno

Il solstizio è un evento astronomico che si verifica due volte all'anno, durante il quale il Sole raggiunge la massima declinazione rispetto all'equatore celeste. Ciò determina il giorno più lungo o più corto dell'anno. Il solstizio d'estate cade a giugno nell'emisfero boreale, segnando l'inizio dell'estate e il giorno più lungo dell'anno. Allo stesso tempo, nell'emisfero australe, si ha il solstizio d'inverno, con il giorno più corto dell'anno. A dicembre, il solstizio d'inverno cade nell'emisfero boreale, segnando l'inizio dell'inverno e il giorno più corto dell'anno, mentre nell'emisfero australe si ha il solstizio d'estate.

