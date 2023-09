Un grosso recipiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un grosso recipiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DAMIGIANA

Significato/Curiosita : Un grosso recipiente

Preparazione della colatura di alici. viene infatti conservato in grossi recipienti di vetro ed esposto alla luce diretta del sole che, per evaporazione... Dalla città persiana di damghan. una damigiana bulgara (damadžana) una damigiana di tipo toscano antica damigiana in vetro soffiato (entroterra savonese)...