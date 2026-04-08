Un cane da caccia tedesco
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un cane da caccia tedesco' è 'Weimaraner'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: WEIMARANER
Perché la soluzione è Weimaraner? Il Weimaraner è un cane da caccia tedesco noto per la sua agilità, intelligenza e senso dell'olfatto sviluppato. Questa razza è stata selezionata per le sue capacità di rintracciare e recuperare selvaggina, grazie alla sua resistenza e al carattere energico. Il suo mantello di colore grigio chiaro e il suo aspetto elegante lo rendono facilmente riconoscibile. È un compagno fedele e versatile, ideale per attività all'aperto e per chi cerca un cane da lavoro.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un cane da caccia tedesco". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Un cane da caccia tedesco nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Weimaraner
Se la definizione "Un cane da caccia tedesco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un cane da caccia tedesco" conferma che la soluzione 'Weimaraner' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Weimaraner
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un cane da caccia tedesco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Weimaraner' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il cane da caccia che può essere italiano o tedescoCane da caccia tedescoCane da caccia italiano e tedescoRobusto cane da difesa tedescoUn cane da caccia inglese
R D O M A L N A