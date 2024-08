La Soluzione ♚ Cane da caccia tedesco La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : WEIMARANER La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente WEIMARANER

Curiosità su Cane da caccia tedesco: Storia Le origini di questa razza pare abbiano radici in Germania ma ancora oggi non si hanno notizie certe in quanto, come voleva la tradizione tedesca, le tracce della nascita del Weimaraner sono state distrutte in maniera da tenerne segreta l'origine. Il Weimaraner, o Bracco di Weimar, è una razza canina da caccia originaria della Germania.

