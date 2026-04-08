Unguento usato come antisettico

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Unguento usato come antisettico' è 'Ittiolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ITTIOLO

Perché la soluzione è Ittiolo? L’ittiolo è una sostanza che viene impiegata come unguento con proprietà antisettiche, utili per trattare infezioni cutanee e infiammazioni. La sua formulazione permette di applicarlo localmente, favorendo la guarigione e prevenendo la proliferazione di batteri. La sua efficacia nel ridurre le infezioni lo rende un rimedio comune in dermatologia. La sua presenza nella terapia dermatologica testimonia la sua importanza nel trattamento di diverse patologie della pelle.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Unguento usato come antisettico". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Unguento usato come antisettico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ittiolo

La soluzione associata alla definizione "Unguento usato come antisettico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Unguento usato come antisettico" conferma che la soluzione 'Ittiolo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ittiolo

I Imola T Torino T Torino I Imola O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Unguento usato come antisettico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ittiolo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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