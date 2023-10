Chini a faccia in giù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chini a faccia in giù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PRONI

Significato/Curiosita : Chini a faccia in giu

Struttura in legno. gran caffè margherita, 1928, progettato da alfredo belluomini e galileo chini, decorato da galileo chini, stile liberty. adibito a caffè... Strutturalegno. gran caffè margherita, 1928, progettato da alfredo belluomini e galileo, decorato da galileo, stile liberty. adibitocaffè... Alessandro Proni (Roma, 28 dicembre 1982) è un ex ciclista su strada italiano, professionista dal 2007 al 2013. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Chini a faccia in giù : chini; faccia; Estremamente meschini ; Quella di Pinocchio ha i capelli turchini ; La Marchini attrice; Miseri meschini ; Lo usano pittori e imbianchini ; Si forano per gli orecchini ; Mamma di ciuchini ; Le faccia te dei negozi; Così è la faccia dello sfrontato; Il mare interno su cui affaccia Baku; L impalcatura sulla faccia ta; La Piazza sulla quale si affaccia il Papa; Lo si stampa in faccia ; Sporge dalla faccia ta;

Cerca altre Definizioni