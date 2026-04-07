Si stringe tirandolo

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Si stringe tirandolo' è 'Nodo Scorsoio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NODO SCORSOIO

Perché la soluzione è Nodo Scorsoio? Il nodo scorsoio è una particolare tipologia di nodo che si forma quando si tira con decisione su una corda o un filo, stringendolo saldamente. Questa azione di tensione crea una curva compatta e stabile, utile in molte situazioni pratiche come l’ancoraggio o la chiusura di un sacchetto. La sua struttura permette di mantenere la presa senza scivolare, garantendo sicurezza e affidabilità. La capacità di stringere efficacemente il nodo scorsoio permette di ottenere risultati precisi e duraturi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si stringe tirandolo". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Si stringe tirandolo nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Nodo Scorsoio

Per risolvere la definizione "Si stringe tirandolo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si stringe tirandolo" conferma che la soluzione 'Nodo Scorsoio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Nodo Scorsoio

N Napoli O Otranto D Domodossola O Otranto S Savona C Como O Otranto R Roma S Savona O Otranto I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si stringe tirandolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nodo Scorsoio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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