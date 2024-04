La definizione e la soluzione di 5 lettere: Accordo che si stringe. PATTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il Patto di Varsavia del 1955, detto anche Trattato di Varsavia (in russo , Varšavskij dogovor) ed ufficialmente Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza (in russo , , Dogovor o družbe, sotrudnicestve i vzaimnoj pomošci), è stato un'alleanza militare tra gli Stati socialisti del blocco orientale nata come reazione al riarmo e all'entrata nella NATO della Repubblica Federale Tedesca nel maggio dello stesso anno. Per trentasei anni, la NATO e il Patto di Varsavia non si sono mai scontrati direttamente in Europa: gli USA e l'URSS, assieme ai rispettivi alleati, ...

patto m sing (pl.: patti)

(storia) (politica) (militare) (diritto) intesa tra due o più parti all'atto della consegna alla cassa, si potrà usufruir e dell'offerta indicata su fronte del presente coupon a patto che si rispettino tutte le condizioni ivi riportate

Sillabazione

pàt | to

Pronuncia

IPA: /'patto/

Etimologia / Derivazione

dal latino pactum, derivazione di pacisci ossia "patteggiare" (che ha la stessa radice di pax cioè "pace")

Sinonimi

accordo, alleanza, concordato, contratto,convenzione,intesa, negoziato, trattativa, trattato,

clausola, condizione, impegno, obbligo, vincolo

promessa

Contrari

contropatto, contrasto, disaccordo, divergenza, controversia

Parole derivate

patteggiare, pattizio, pattuire

Proverbi e modi di dire