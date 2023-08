Si stringe al conoscente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si stringe al conoscente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MANO

Significato/Curiosita : Si stringe al conoscente

Indossa scarpe da ginnastica con stringhe gialle. dopo aver lasciato cadere uno dei suoi regali, un ufficiale di polizia si offre di scortarla fino alla porta... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mano (disambigua). nei primati la mano è l'organo prensile che si trova all'estremità distale dell'arto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

