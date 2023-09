Più si stringe e più va a fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più si stringe e più va a fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VITE

Significato/Curiosita : Piu si stringe e piu va a fondo

Prima volta si traveste da merciaia, si reca alla casa dei nani e le stringe una cintura in vita fino a toglierle il respiro e la seconda volta si traveste... Particolare tipo di vite vite a legno – per assemblare parti in legno vite senza fine – un tipo di ingranaggio vite – condizione di volo vite parallele – di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Più si stringe e più va a fondo : stringe; fondo; Costringe a continue rinunce; stringe ferreamente; Si stringe fra le dita per suonare la chitarra; Lacciuolo che chiude e stringe ; Parte del fucile che si stringe sotto l ascella; Diffondo no il Vangelo; Capitar in fondo ; fondo agricolo diviso in appezzamenti; Lo fondò Enrico Mattei; In fondo al tabloid;

