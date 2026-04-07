Il Levi che scrisse Se questo è un uomo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Levi che scrisse Se questo è un uomo' è 'Primo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRIMO

Perché la soluzione è Primo? Primo Levi, autore e chimico italiano, è noto per aver scritto Se questo è un uomo, un'opera che descrive la sua esperienza nei campi di concentramento nazisti. La sua narrazione si distingue per l'attenzione ai dettagli e la capacità di trasmettere le emozioni profonde di chi ha vissuto l'orrore. La sua scrittura riflette una sensibilità unica nel raccontare la brutalità e la dignità umana, offrendo una testimonianza che rimane significativa nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Levi che scrisse Se questo è un uomo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il Levi che scrisse Se questo è un uomo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Primo

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Primo

P Padova R Roma I Imola M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Levi che scrisse Se questo è un uomo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Primo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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