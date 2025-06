Scrisse L uomo senza qualità nei cruciverba: la soluzione è Musil

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scrisse L uomo senza qualità' è 'Musil'.

MUSIL

Perché la soluzione è Musil? Musil è lo scrittore austriaco autore de L’uomo senza qualità, un romanzo che esplora l’identità, l’alienazione e il senso di vuoto dell’individuo moderno. La sua opera invita a riflettere sulla complessità dell’animo umano in un mondo in rapido cambiamento. Con la sua scrittura profonda e introspectiva, Musil ci accompagna in un viaggio tra pensieri e emozioni universali, rendendo il suo nome un simbolo della letteratura del Novecento.

Hai davanti la definizione "Scrisse L uomo senza qualità" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

