Legno usato per uccidere i vampiri

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Legno usato per uccidere i vampiri' è 'Frassino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRASSINO

Perché la soluzione è Frassino? Il frassino è un tipo di legno noto per essere tradizionalmente utilizzato nel folklore come materiale per le armi contro i vampiri. La sua robustezza e leggerezza lo rendono adatto alla creazione di pali e altri strumenti di difesa. La scelta di questo legno deriva da credenze popolari che attribuiscono al frassino proprietà protettive contro queste creature soprannaturali. La sua presenza nelle leggende testimonia l'importanza simbolica e pratica attribuita a questo albero.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Legno usato per uccidere i vampiri". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Legno usato per uccidere i vampiri nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Frassino

Questa pagina è dedicata alla definizione "Legno usato per uccidere i vampiri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Legno usato per uccidere i vampiri" conferma che la soluzione 'Frassino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Frassino

F Firenze R Roma A Ancona S Savona S Savona I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Legno usato per uccidere i vampiri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Frassino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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