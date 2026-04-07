Monete USA depositate in banche del vecchio continente

Angelo Caputo | 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Monete USA depositate in banche del vecchio continente' è 'Eurodollari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EURODOLLARI

Perché la soluzione è Eurodollari? Gli eurodollari sono le monete statunitensi depositate presso banche europee, rappresentando una forma di valuta estera detenuta nel continente. Questi fondi, spesso utilizzati per operazioni commerciali e finanziarie internazionali, permettono alle istituzioni europee di gestire risorse in dollari senza doverle convertire immediatamente. La presenza di eurodollari nelle banche europee evidenzia la globalizzazione dei mercati finanziari e la crescente interdipendenza tra economia americana ed europea. La loro gestione influisce sui flussi di capitale e sulle politiche monetarie internazionali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Monete USA depositate in banche del vecchio continente". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Monete USA depositate in banche del vecchio continente nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Eurodollari

La soluzione associata alla definizione "Monete USA depositate in banche del vecchio continente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Monete USA depositate in banche del vecchio continente" conferma che la soluzione 'Eurodollari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Eurodollari

E Empoli
U Udine
R Roma
O Otranto
D Domodossola
O Otranto
L Livorno
L Livorno
A Ancona
R Roma
I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Monete USA depositate in banche del vecchio continente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Eurodollari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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