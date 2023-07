Ricevere per più giorni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricevere per più giorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OSPITARE

Significato/Curiosità : Ricevere per più giorni

Ricevere per più giorni o ospitare qualcuno implica accogliere e fornire ospitalità a un individuo o a un gruppo per un periodo prolungato. Durante questo tempo, ci si prende cura delle loro esigenze fondamentali come cibo, alloggio e comfort. L'atto di ricevere o ospitare spesso comporta una preparazione anticipata per garantire che gli ospiti si sentano benvenuti e a proprio agio. Può coinvolgere la condivisione degli spazi, la creazione di un ambiente confortevole e la pianificazione di attività o pasti comuni. Ricevere o ospitare possono promuovere l'interazione sociale, facilitare l'apprendimento reciproco e creare legami duraturi tra le persone coinvolte.

Altre risposte alla domanda : Ricevere per più giorni : ricevere; giorni; È fatta per ricevere solo spine; ricevere un pagamento o un emozione; ricevere per testamento; Pronti a ricevere i semi; Il servizio postale che permette di ricevere la corrispondenza ad un nuovo indirizzo; Periodi di circa 730 giorni ; Auguri di questi giorni ; È formato da trecentosessantasei giorni ; Mobili rustici per soggiorni ; giorni degli antichi romani;

