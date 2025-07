Cicli di giorni di preghiere nei cruciverba: la soluzione è Novene

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cicli di giorni di preghiere' è 'Novene'.

NOVENE

Curiosità e Significato di Novene

Novene

Perché la soluzione è Novene? Le novene sono serie di preghiere ripetute per nove giorni consecutivi, spesso dedicate a una figura religiosa o a un'intenzione speciale. Questo antico rito spirituale aiuta a rafforzare la fede, chiedere protezione o ringraziare. Le novene rappresentano un momento di raccoglimento e devozione, radicato nella tradizione cristiana, e continuano a essere praticate in molte comunità italiane per approfondire il rapporto con il divino.

Come si scrive la soluzione Novene

Hai trovato la definizione "Cicli di giorni di preghiere" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

O Otranto

V Venezia

E Empoli

N Napoli

E Empoli

