I Liguri le condiscono con il pesto nei cruciverba: la soluzione è Trenette
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I Liguri le condiscono con il pesto' è 'Trenette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
TRENETTE
Curiosità e Significato di Trenette
La parola Trenette è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Trenette.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: I Liguri più numerosiDue località liguriSi condiscono alla CarbonaraPuò essere fitto o pestoCon olio formaggio aglio e pinoli nel pesto
Come si scrive la soluzione Trenette
Se ti sei imbattuto nella definizione "I Liguri le condiscono con il pesto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 8 lettere della soluzione Trenette:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
S R O O S C I C
