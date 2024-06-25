I Liguri le condiscono con il pesto nei cruciverba: la soluzione è Trenette

Sara Verdi | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I Liguri le condiscono con il pesto' è 'Trenette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRENETTE

Curiosità e Significato di Trenette

La parola Trenette è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Trenette.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I Liguri più numerosiDue località liguriSi condiscono alla CarbonaraPuò essere fitto o pestoCon olio formaggio aglio e pinoli nel pesto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione I Liguri le condiscono con il pesto - Trenette

Come si scrive la soluzione Trenette

Se ti sei imbattuto nella definizione "I Liguri le condiscono con il pesto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 8 lettere della soluzione Trenette:
T Torino
R Roma
E Empoli
N Napoli
E Empoli
T Torino
T Torino
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S R O O S C I C

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.