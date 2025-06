Gli spaghetti liguri nei cruciverba: la soluzione è Trenette

TRENETTE

Curiosità e Significato di "Trenette"

Perché la soluzione è Trenette? Le trenette sono un tipo di pasta lunga e sottile tipica della Liguria, simili alle linguine ma con una forma più stretta. Spesso associate ai piatti tradizionali come il pesto alla genovese, rappresentano uno dei simboli della cucina regionale. La loro forma permette di catturare bene i condimenti, rendendo ogni boccone un’esplosione di sapore autentico. Un vero must per gli amanti della cucina italiana.

Come si scrive la soluzione Trenette

T Torino

R Roma

E Empoli

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

