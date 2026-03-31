Le rompe la fatica

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le rompe la fatica' è 'Ossa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSSA

Perché la soluzione è Ossa? Le ossa sono strutture dure e resistenti che compongono lo scheletro umano, offrendo supporto e protezione agli organi vitali. Queste si rompono spesso a causa di traumi o stress e rappresentano un segnale di fatica o di sovraccarico fisico. Quando si parla di ossa che si rompono per la fatica, si fa riferimento a fratture da stress, che si sviluppano lentamente a causa di sollecitazioni ripetute. Questo fenomeno evidenzia l’importanza di evitare sovraccarichi e di curare il riposo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le rompe la fatica". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Le rompe la fatica nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ossa

Quando la definizione "Le rompe la fatica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le rompe la fatica" conferma che la soluzione 'Ossa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ossa

O Otranto S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le rompe la fatica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ossa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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