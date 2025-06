Alleggerisce la fatica dell uomo nei cruciverba: la soluzione è Macchina

Home / Soluzioni Cruciverba / Alleggerisce la fatica dell uomo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Alleggerisce la fatica dell uomo' è 'Macchina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACCHINA

Curiosità e Significato di Macchina

La soluzione Macchina di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Macchina per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Macchina? La parola macchina indica un dispositivo meccanico o elettronico progettato per semplificare o accelerare i compiti umani. Dal veicolo che ci porta in giro agli apparecchi domestici, le macchine alleggeriscono il lavoro e rendono la vita più comoda. Sono strumenti fondamentali nella nostra quotidianità, trasformando l’energia e le risorse in azioni efficaci e rapide.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si usa in logica per definire il concetto di computabilitàUn congegno da lavoroHa notevolmente sveltito il lavoro dei sartiLa sacca digerente dell uomo e dell animaleNel nécessaire dell uomoFacoltà dell uomo di comunicare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Macchina

Se "Alleggerisce la fatica dell uomo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D R E A I L C U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUCIDARE" LUCIDARE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.