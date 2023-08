Quando si rompe lo si ingessa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando si rompe lo si ingessa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARTO

Significato/Curiosita : Quando si rompe lo si ingessa

"candy town". infatti, dopo questo china si ingessa le mani e la gamba destra e perde la voce, ma alla fine quando partecipa alle audizioni per il musical... L'articolazione del ginocchio, protetta dal l'osso della rotula. arto inferiore arto superiore (en) arto / arto (altra versione), su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

