La Soluzione ♚ Spostato a fatica La definizione e la soluzione di 6 lettere: Spostato a fatica. SMOSSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Spostato a fatica: L'erpicatura in agricoltura è una lavorazione del terreno complementare eseguita come lavoro di rifinitura prima della semina. Consiste nello spianare e sminuzzare il terreno smosso dall'aratro, per mezzo appunto dell'erpice. Aggettivo Significato e Curiosità su: L'erpicatura in agricoltura è una lavorazione del terreno complementare eseguita come lavoro di rifinitura prima della semina. Consiste nello spianare e sminuzzare il terreno smosso dall'aratro, per mezzo appunto dell'erpice. smosso m sing definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale smosso participio passato di smovere participio passato di smuovere Sillabazione mòs | so Pronuncia IPA: /'zmsso/ Etimologia / Derivazione vedi smuovere Sinonimi fuori posto, in disordine, mosso, piegato, scosso, sollevato, spostato

(terreno) arato, lavorato, rimosso, scalzato

arato, lavorato, rimosso, scalzato (di dente) malfermo Contrari al suo posto, fermo, fisso, immobile, in ordine, saldo, stabile . Altre Definizioni con smosso; spostato; fatica; Spostato avanti come un appuntamento; Parla a fatica; Fa fatica a parlare; Alleggerisce la fatica dell uomo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Spostato a fatica

SMOSSO

S

M

O

S

S

O

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Spostato a fatica' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.