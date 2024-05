Dovrebbe essere riservato ai pedoni

Sostantivo

Curiosità su: Un uomo da marciapiede (Midnight Cowboy) è un film del 1969 diretto da John Schlesinger e interpretato da Dustin Hoffman e Jon Voight, basato sull'omonimo romanzo del 1965 di James Leo Herlihy. Considerato un classico della storia del cinema e un archetipo della "Nuova Hollywood", alla sua uscita fu identificato dal New York Times come esempio di un'imminente ondata di film con tematiche per adulti che «avrebbe potuto rimuovere tutti i vecchi tabù riguardanti l'argomento e il suo trattamento». La cruda e realistica rappresentazione della prostituzione e dell'omosessualità in effetti fecero scalpore all'epoca e il film fu inizialmente distribuito con la classificazione "X" (vietato ai minori di 17 anni). Ciò nonostante ricevette recensioni positive e ottimi incassi, oltre a lanciare la carriera di Dustin Hoffman come uno dei principali "antieroi" del cinema americano, e si aggiudicò tre premi Oscar e cinque BAFTA Awards. Ad oggi è l'unico film "X"-rated ad aver ricevuto l'Oscar al miglior film.

marciapiede ( approfondimento) m

(architettura) parte marginale di una via destinata ai pedoni, solitamente elevata rispetto al manto stradale

Sillabazione

mar | cia | piè | de

Pronuncia

IPA: /,marta'pjde/

Etimologia / Derivazione

dal francese marchepied

