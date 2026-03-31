Lo sono gli uccelli come il cardellino e la capinera

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sono gli uccelli come il cardellino e la capinera' è 'Canori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANORI

Perché la soluzione è Canori? Gli uccelli come il cardellino e la capinera sono noti per il loro canto melodioso e piacevole, che li rende riconoscibili anche a distanza. Questa caratteristica, associata alla loro capacità di emettere suoni armoniosi, si riferisce a ciò che si definisce come canori. La loro abilità di produrre melodie si manifesta soprattutto durante la stagione riproduttiva, attirando altri esemplari e segnando il territorio. La loro voce rappresenta un elemento importante nel mondo naturale, contribuendo alla biodiversità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono gli uccelli come il cardellino e la capinera". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lo sono gli uccelli come il cardellino e la capinera nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Canori

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo sono gli uccelli come il cardellino e la capinera" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono gli uccelli come il cardellino e la capinera" conferma che la soluzione 'Canori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Canori

C Como A Ancona N Napoli O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono gli uccelli come il cardellino e la capinera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Canori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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