Lo sono gli uccelli nei cruciverba: la soluzione è Ovipari

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono gli uccelli' è 'Ovipari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OVIPARI

Curiosità e Significato di "Ovipari"

Ovipari si riferisce agli organismi che si riproducono deporrendo uova. Gli uccelli, ad esempio, sono ovipari perché dopo la fecondazione, le femmine depositano uova in cui si sviluppano gli embrioni. Questo carattere distingue gli ovipari dai vivipari, che danno alla luce giovani già formati.

Come si scrive la soluzione: Ovipari

O Otranto

V Venezia

I Imola

P Padova

A Ancona

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M D S E O A N I A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESAMINANDO" ESAMINANDO

