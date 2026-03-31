Scaffale per smistare la corrispondenza

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La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Scaffale per smistare la corrispondenza' è 'Casellario Postale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASELLARIO POSTALE

Perché la soluzione è Casellario Postale? Un casellario postale è un contenitore progettato per organizzare e conservare la corrispondenza in modo ordinato. Si tratta di uno strumento utilissimo per suddividere lettere e pacchi in sezioni facilmente accessibili, facilitando il lavoro di chi gestisce le comunicazioni. Questo tipo di scaffale permette di mantenere sotto controllo le consegne in attesa di being distribuite, riducendo il rischio di smarrimenti e migliorando l'efficienza del servizio postale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scaffale per smistare la corrispondenza". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Scaffale per smistare la corrispondenza nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Casellario Postale

Per risolvere la definizione "Scaffale per smistare la corrispondenza", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scaffale per smistare la corrispondenza" conferma che la soluzione 'Casellario Postale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Casellario Postale

C Como A Ancona S Savona E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona R Roma I Imola O Otranto P Padova O Otranto S Savona T Torino A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scaffale per smistare la corrispondenza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Casellario Postale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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