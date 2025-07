Viene utilizzato per smistare la corrispondenza nei cruciverba: la soluzione è Casellario Postale

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Viene utilizzato per smistare la corrispondenza' è 'Casellario Postale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASELLARIO POSTALE

Curiosità e Significato di Casellario Postale

La soluzione Casellario Postale di 17 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Casellario Postale per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Casellario Postale? Il casellario postale è uno spazio dedicato alla raccolta e alla gestione della corrispondenza, come lettere e pacchi, all’interno di un edificio o di un ufficio. Viene utilizzato per smistare facilmente la posta tra vari destinatari, garantendo un'organizzazione efficiente. È uno strumento fondamentale per mantenere tutto in ordine e assicurare che ogni messaggio arrivi al destinatario giusto.

Come si scrive la soluzione Casellario Postale

Se ti sei imbattuto nella definizione "Viene utilizzato per smistare la corrispondenza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

S Savona

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

L Livorno

E Empoli

